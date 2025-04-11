شكرا لقرائتكم خبر عن فتحي بن لزرق يكشف عن ضربة قاصمة وجهها هادي لكافة قيادات الزعيم صالح والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث الصحفي فتحي بن لزرق عن تمكن الرئيس عبدربه منصور هادي إبان حكمه من اخراج كافة قيادات الزعيم صالح من المشهد السياسي



وقال الصحفي بن لزرق في تغريدة له على حائط صفحته الرسمية بمنصة اكس:

الحقيقة التي يجب أن تُقال: إن "عبدربه الوحدوي"، رافعًا علم الجمهورية ومتمسكًا بالوحدة، أخرج من الباب كافة قيادات الزعيم صالح من المشهد السياسي، بينما القيادات الجنوبية، رافعة علم الانفصال ومتغنية بالانفصال، أعادت هذه القيادات من النافذة!

وتابع بالقول:

الجنوبيون الوحدويون أخرجوا حماة الوحدة، والجنوبيون الانفصاليون أعادوهم أيضًا...

الأول اقصاهم ويريد يبقى معهم والثاني رجعهم ويريد ينفصل عنهم ..!

واختتم بالقول:

معادلة يعجز العقل البشري عن فهمها!

أهلاً بالسفير عبدالوهاب الحجري مرة أخرى إلى عالم السياسة بعد استراحة محارب...

كل الأمنيات بالتوفيق!

