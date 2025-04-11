الحصبة تنتشر في 25 ولاية أميركية

ابوظبي - سيف اليزيد - أبلغت إدارة الصحة في ولاية تكساس الأميركية عن 541 إصابة بالحصبة في الولاية اليوم الجمعة، بزيادة 36 حالة عن إحصائها السابق في الثامن من أبريل، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة تفشيا للمرض الذي يصيب الأطفال وانتشر في 25 ولاية.

وأعلنت إدارة خدمات الصحة في تكساس أن عدد الحالات في مقاطعة "جاينز"، وهي مركز تفشي المرض، ارتفع إلى 355، في زيادة عن 328 يوم الثلاثاء.

وتوفي طفلان، لم يحصلا على التطعيم من المرض، ولم يكونا يعانيان من أي مشكلات صحية كامنة، بسبب الحصبة في تكساس الأسبوع الماضي، أحدهما فتاة تبلغ من العمر ثماني سنوات.

وأبلغت ولاية نيو مكسيكو عن حالتين إضافيتين منذ آخر تحديث لها يوم الثلاثاء، ليصل إجمالي عدد الإصابات في الولاية إلى 58.

كما أبلغت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، عن إجمالي 712 إصابة بالحصبة على مستوى الولايات المتحدة حتى الآن هذا العام في 25 ولاية.