محمد عدوية يعود بأغنية "بعد السنين" بعد رحيل والده

ميرنا وليد - بيروت - بعد فترة من الغياب بسبب وفاة والده، الفنان الشعبي المصري الراحل أحمد عدوية، يستعد الفنان محمد عدوية للعودة إلى نشاطه الفني، حيث أعلن عن طرح أغنية جديدة بعنوان "بعد السنين"، وذلك عبر حسابه قائلاً: "قريبًا بعد السنين"، ومن المقرر أن يتم إطلاق الأغنية رسميًا في نهاية شهر نيسان الجاري، عبر قناة محمد عدوية، في خطوة تعكس استئنافه لمشواره الفني بعد حالة الحداد التي مرّ بها، وكان عدوية قد عبّر مؤخرًا عن مشاعر الفقد والألم التي يعيشها منذ رحيل والده، في منشور مؤثر، قال فيه: "من أصعب اللحظات اللي عدت عليا في حياتي بعد ما دفنا الأستاذ أحمد عدوية، كنت حاسس إني مش سامع ولا شايف حاجة، وخمس آلاف فكرة بتعدي في دماغي"، وتابع: "بقول لنفسي هو معقول خلاص؟ هرجع مش هشوفه؟ مش هيقابلني زي كل مرة ويعمل لي النسكافيه اللي بحبه. .. افتقدت حاجات كتير من بعدك يا أستاذي. ربنا يرحمك ويرحم أمي وكل أمواتنا".

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