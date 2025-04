سكارليت جوهانسون تدخل عالم الإخراج في مهرجان كان بهذا الفيلم

ميرنا وليد - بيروت - تخوض النجمة العالمية سكارليت جوهانسون تجربة إخراجية جديدة تُعرض لأول مرة ضمن فعاليات الدورة الـ78 من مهرجان كان السينمائي، والتي تُقام بين 13 و24 أيار المقبل، وتشارك جوهانسون بفيلمها "Eleanor the Great" ضمن مسابقة "نظرة ما" (Un Certain Regard)، لتكون هذه أولى تجاربها الإخراجية الرسمية بعد مسيرة طويلة كممثلة بارزة في هوليوود.



ويتنافس الفيلم مع عدد من الأعمال العالمية، من بينها الفيلم المصري "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، وفي سياق متصل، تواصل سكارليت نشاطها الفني، إذ كشفت تقارير عن انضمامها إلى مسلسل جديد بعنوان Just Cause من إنتاج منصة أمازون برايم، مقتبس من رواية جون كاتزنباخ الصادرة عام 1992، حيث تلعب دور البطولة وتعمل كمنتج تنفيذي.

وأكدت جوهانسون في تصريحات لصحيفة Deadline، خلال العرض الأول لفيلمها Fly Me To The Moon، أن العمل انتهى من الكتابة وجاهز للإنتاج بعد فترة توقف بسبب الإضراب الأخير في هوليوود.