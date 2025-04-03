شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتلقى سيرا ذاتيه لجناح ومهاجم أجنبي خلال ميركاتو الصيف.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

تلقت إدارة النادي الأهلي عدد كبير من السيّر الذاتية لبعض اللاعبين الأفارقة ومن أمريكا اللاتينية تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة ، ويرغب الأهلي في تدعيم صفوفه بأكثر من صفقة أجنبية قوية في عدة مراكز أبرزها الجناح والوسط والهجوم.

من ناحية أخرى ، رفض مسئولو الأهلي مُبالغة بعض اللاعبين الأجانب فى طلباتهم المالية من أجل إتمام التعاقد معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حيث حدد الأهلي شروطه وطلباته لحسم أي صفقة خارجية، وفى مقدمتها عدم رفع الميزانية المُخصصة لهذه الصفقات.

ولا يرغب الأهلي فى ضم لاعب أجنبي يتعدى سعره 3 ملايين دولار كحد أقصى، كما أن إدارة النادي ترغب فى دفع راتب مناسب لأى لاعب أجنبي لا يتعدى مليون و500 ألف دولار فى الموسم.

على الصعيد ذاته، مازال مسئولو النادي الأهلي يتواصلون مع وكيل السويسري ديريك كوتيسا لاعب نادي سيرفيت السويسري للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، بعدما تلقى مسئولو النادي اتصالات من وكيل اللاعب تُفيد بإمكانية إتمام الصفقة، بعد ترحيب اللاعب بتخفيض مطالبه المالية، ولكن لم يتم الاتفاق حتى الآن بين اللاعب والأهلي.