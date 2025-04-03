شكرا لقرائتكم خبر عن أوسكار رويز يجتمع باتحاد الكرة قبل انطلاق معسكر حكام الدوري الممتاز السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة، اجتماعا خلال الساعات المقبلة مع اتحاد الكرة لوضع الرتوش الأخيرة على معسكره المكثف لحكام الساحة للدوري الممتاز والمساعدين وحكام تقنية الفيديو والمقرر انطلاقه السبت المقبل وحتى يوم 10 من الشهر ذاته بمركز المنتخبات الوطنية.

ويأتي هذا المعسكر المكثف لحكام الدوري، في إطار خطة تطوير التحكيم المصري والارتقاء بمستواه خلال المرحلة المقبلة والتي يتبعها اتحاد الكرة في الشهور الأخيرة.

واجتمع أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم ، مع حكام الساحة في الأيام الماضية، وأكد أن الفترة المقبلة شديدة الأهمية بعد انطلاق مرحلة الحسم في مسابقة دورى القسم الأول، سواء لتحديد بطل المسابقة أو للمنافسة على النجاة من الهبوط إلى الدرجة الأدنى، كما ناقش مع الحكام بعض الحالات والقرارات التي تم اتخاذها في المباريات الأخيرة، وأهمها حالات لمسة اليد وركلات الجزاء البطاقات الحمراء، وشدد على ضرورة توحيد القرارات خلال المباريات المقبلة.

وحذر رويز الحكام من الوقوع في أخطاء خلال المباريات المقبلة، مشددا على ضرورة التركيز لاتخاذ القرارات الصحيحة، كما سيكون هناك إعداد للحكام قبل المباريات من خلال الاجتماع بهم قبل المباراة بـ24 ساعة سواء في الملعب أو داخل غرفة الاجتماعات وسيتم تصحيح الأخطاء بشكل فردى.

وطالب رويز بتقليل المدة التي يستغرقها الحكام لمراجعة اللعبات الجدلية مع حكام تقنية الفيديو، مؤكدا على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب على الحكام خلال المرحلة المقبلة، كما كشف عن تنظيم اجتماعات مستمرة خلال الأيام المقبلة مع الحكام المساعدين وحكام تقنية الفيديو والمحكمات وحكام القسم الثانى.