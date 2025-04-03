شكرا لقرائتكم خبر عن بيسيرو يستفسر عن موعد سفر أحمد حمدى قبل حسم مشاركته فى مباريات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

استفسر البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك عن موعد سفر أحمد حمدى إلى الخارج لإجراء قياسات طبية جديدة،من أجل حسم عودته للمشاركة في مباريات الفريق الأبيض خاصة أن اللاعب أنهى البرنامج التأهيلي من إصابة الرباط الصليبي وشارك في التدريبات الجماعية.

ويرغب الجهاز الطبي للزمالك فى عدم التعجل فى قرار الدفع بـ أحمد حمدى فى مباريات الفريق على الرغم من تعافيه من الإصابة خوفاً من تعرض اللاعب لسيناريو محمود حمدى "الونش" الذى تعرض لإصابة الصليبى مرتين متتاليتين.

ومن المقرر أن يسافر اللاعب إلى الخارج للخضوع إلى قياسات طبية جديدة لتحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية، وبناءً على تقرير الطبيب سيستطيع اللاعب المشاركة فى مباريات الفريق الأبيض، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الفنى بقيادة جوزيه بيسيرو.