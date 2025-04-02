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شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يعلن الجدول المُعدل من المرحلة الحاسمة بدوري الكرة النسائية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ويتصدر مسار الترتيب برصيد 61 نقطة ويليه الأهلي في المركز الثاني برصيد 56 نقطة ثم وادي دجلة ثالثا برصيد 54 نقطة.
ويأتي الزمالك رابعا برصيد 40 نقطة وارتقى البنك الأهلي للمركز الخامس برصيد 41 نقطة بدلا من مودرن سبورت الذي تراجع للمركز السادس برصيد 38 نقطة.
وظل زد سابعا برصيد 35 نقطة والمقاولون العرب ثامنا برصيد 29 نقطة وبيراميدز تاسعا برصيد 19 نقطة وأخيرا المعادي واليخت برصيد 17 نقطة.
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