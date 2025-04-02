شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق بطولة الجمهورية لمضمار الدراجات باستاد القاهرة السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنهي مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي حسن كافة الاستعدادات الخاصة بتنظيم بطولة الجمهورية لمضمار الدراجات.

ومن المقرر انطلق المنافسات في تمام الساعة العاشرة صباح السبت المقبل بالمضمار الدولي للدراجات باستاد القاهرة.

وتشهد بطولة الجمهورية مشاركة فرق أندية الجمعية العمومية على مستوى الجمهورية وتقام فاعليات البطولة تحت إشراف مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات.

وإشراف فني للجنة المسابقات التى يرأسها ياسر عبدالرحمن ولجنة الحكام برئاسة مريم عزام .

من جانبه أكد أيمن علي حسن رئيس الاتحاد المصري للدراجات أن بطولة الجمهورية مهمة جداً وتساعد الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية على إكتشاف أفضل العناصر للانضمام للمنتخبات الوطنية وتمثل مصر في المحافل الدولية.

وأضاف رئيس اتحاد الدراجات أن يومي الخميس والجمعة المقبلين ستقام أيضاً تجارب للمنتخب الأول على هامش تنظيم بطولة الجمهورية للمضمار.