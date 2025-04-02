شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك المقبلة بعد التعادل أمام ستيلينبوش والان مع تفاصيل الخبر

تعادل الزمالك سلبياً مع ستيلينبوش فى المباراة التى جمعتهما عصر اليوم الأربعاء على استاد كيب تاون بجنوب أفريقيا في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليؤجل الفريق الأبيض الحسم إلى لقاء الأياب المقرر لها يوم الأربعاء المقبل على استاد القاهرة الدولى.

يلتقى الزمالك مع مودرن سبورت في السابعة مساء الأحد المقبل على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المجموعة الأولى لبطولة كأس عاصمة مصر.

وعن التعادل مع ستيلينبوش، قال البرتغالى جوزيه بيسيرو المدير الفني لفريق الزمالك، إن الأبيض يمكنه التفوق على ستيلينبوش الجنوب أفريقى في مباراة الإياب المقرر لها الأربعاء المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، والصعود إلى نصف نهائي الكونفدرالية.

وأكد بيسيرو خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة، أن الزمالك حاول تقديم أفضل ما لديه في مباراة الذهاب بجنوب أفريقيا ولكن التوفيق لم يحالفه، لافتاً إلى أن مباراة العودة في القاهرة يوم الأربعاء المقبل ستكون مختلفة،وأضاف: "نحتاج إلى التحسن في الهجوم وصناعة الفرص، ويمكننا التفوق على المنافس في مباراة الإياب.

وأدار مباراة اليوم الجابوني تانجي مبيامي حكماً للساحة وعاونه مواطنه بوريس مارليز ديتسوجا و التوجولي جوناثان أهونتو كوفي مساعدين و الكاميروني جانوت فرانك بيتو حكماً رابعاً،وتواجد الجابوني بيير جيسلان أتشو على تقنية الفيديو، وعاونته الرواندية سليمة موكسانجا.