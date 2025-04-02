شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستدرج سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

يستضيف النادي المصري في السادسة مساء اليوم الأربعاء، نظيره سيمبا التنزاني، في المباراة التي تجمع الفريقين على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن استغلال عاملي، الأرض والجمهور، في تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري.

وكان المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

واستعاد المصري قوته الضاربة خاصة في الهجوم، بعد انتظام الثنائي الدولي أحمد عيد وخالد صبحي في التدريبات، وشفاء صلاح محسن من الإصابة وتأكد جاهزية ميدو جابر، وعقد أنيس بوجلبان المدير الفني للنادي المصري، جلسة خاصة مع اللاعبين، حذرهم خلالها من الخطورة الهجومية للفريق التنزاني، مشدداً على أهمية الحفاظ على نظافة الشباك، وكذلك استغلال أنصاف الفرص للتسجيل وتأمين نتيجة اللقاء قبل مواجهة العودة.

ويقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه " موديبو ساماكي " كمساعد حكم أول ، و البوركينابي " سيدو تياما " كمساعد حكم ثاني ، فيما يقوم البوركينابي " جان أوتارا " بمهام الحكم الرابع ، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى " ماريا ريفيت " من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية " كارين فومو ".

الجدير بالذكر أن " بوبو تراوري " كان قد سبق له إدارة مباراة المصري بالجولة الأولى لدور المجموعات من النسخة الحالية للبطولة والتي جمعته بضيفه فريق إنيمبا النيجيري والتي انتهت بفوز المصري بهدفين نظيفين.

على الجانب الآخر، كان بعثة سيمبا التنزاني وصلت إلى القاهرة يوم الجمعة الماضي، وضم الجنوب أفريقي فادلو ديفيز، المدير الفني لفريق سيمبا التنزاني 22 لاعبًا لمباراة المصري جاءوا كالتالي : حراسة المرمى : موسى كمارا ، علي سالم ، حسين قابيل.

خط الدفاع : كارابوي شامو، عبد الرزاق حمزة ، محمد حسين ، شوماري كابومبي ، فلانتين نوما ، ديفيد كاميتا، كالفين كيجيلي، خط الوسط : يوسف كاجوما ، فابريس نجوما ، إيلي مبانزو ، ديبورا فيرنانديز ، لاداك شازامبي ، كيبو دينيس ، أويسو أويسو ، جان تشارلز أهوا ، أوجستين أوكيجفا ، جوشوا موتالي، خط الهجوم : ليونيل أتيبا ، ستيفن موكوالا.