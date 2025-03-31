شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصدر بيانا جديدا بشأن تعديل عقوبات القمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر نادي بيراميدز بيانا رسميا بشأن قرار مجلس إدارة رابطة الأندية المحترفة بإلغاء خصم الثلاث نقاط المتعلقة بانسحاب الأهلي من مباراة القمة أمام الزمالك، والتأكيد على العديد من النقاط المهمة، بعدما كان يؤثر الصمت في الفترة الأخيرة، ولكنه أصبح متضررا بشكل مباشر من قرار مجلس الرابطة، وعليه فإنه سيتخذ كل الإجراءات الواجبة للحفاظ على حقوقه.

وجاء في البيان ما يلي: "استكمالا لموقفنا من الأزمة القانونية الجارية التي تضرب كرة القدم المصرية، يؤكد نادي بيراميدز أنه وطوال الأزمة الأخيرة المثارة بشأن انسحاب النادي الأهلي من مباراة الدوري أمام الزمالك، آثرنا التزام الصمت والاكتفاء بدور المتابع، خاصة أن تطبيق اللوائح كان يتم بحزم وشفافية وبدون تمييز بين أي من الأطراف.

ولكن نتيجة لقرار مجلس رابطة الأندية المحترفة بالتراجع عن العقوبات التي تم اعتمادها مسبقا على النادي الأهلي وزاد أن دافع عنها أمام اللجنة الأولمبية المصرية لتحصينها وتأكيدها وتم رفض شكوى الأهلي، نود أن نؤكد على النقاط التالية:

* أصبح نادي بيراميدز الآن طرفا أصيلا في هذه الأزمة بسبب الضرر المباشر الواقع عليه والذي يضر بالمنافسة الشريفة وتكافؤ الفرص.

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* إن ⁠ما اتخذته الرابطة من قرار بتغيير العقوبة يعد نموذجا صارخا لازدواجية المعايير في تطبيق اللوائح على أندية الدوري المصري، خاصة أننا أمام واقعة متكررة تم اتخاذ إجراءات سابقة فيها من نفس مجلس الرابطة وفقا للوائح الرابطة نفسها في العام الماضي ولكن الطرف الآخر كان نادي الزمالك.

* وإذا كانت عقوبة الانسحاب التي أقرتها رابطة الأندية المحترفة على النادي الأهلي هي مجرد خسارة مباراة بثلاث نقاط فقط، فكان على رابطة الأندية أن تبلغنا بذلك حتى يتخذ بيراميدز قرارا هو الآخر ويحصل على الراحة المناسبة، طالما أن القضية كلها تتلخص في خسارة نقاط مباراة لا أكثر.

* إن نادي بيراميدز حرصا على تحقيق مبدأ العدالة والشفافية والنزاهة التي تدعو إليها جميع المواثيق الرياضية الدولية والمحلية وخاصة الميثاق الأولمبي وقانون ولائحة الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، ولائحة الاتحاد المصري لكرة القدم، سيقوم باتخاذ كافة الإجراءات القانونية داخل وخارج مصر، للحفاظ على حقه بصفة خاصة وحقوق الأندية المشاركة في الدوري المصري بشكل عام.

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* يؤكد نادي بيراميدز كونه أحد نماذج الأندية الاستثمارية المشاركة في الدوري المصري على احترامه للقواعد التنظيمية المعمول بها سواء من الاتحاد المصري لكرة القدم أو رابطة الأندية المصرية المحترفة، ووزارة الشباب والرياضة، كما يؤكد أهمية الحفاظ على سمعة الدوري المصري أمام العالم والذي يتابع عن كثب الأزمة الأخيرة خاصة أن النادي الأهلي المشارك في كأس العالم للأندية أحد أطراف الأزمة الأخيرة، الأمر الذي يدعو إلى اتخاذ إجراءات توضح للعالم أجمع احترام اللوائح والقوانين المنظمة للرياضة المصرية".