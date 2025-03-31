شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يهنئ متابعيه بعيد الفطر: كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا والان مع تفاصيل الخبر

وجه النجم المصري محمد صلاح، قائد ليفربول الانجليزي والمنتخب الوطني، رسالة تهنئة إلى متابعيه عبر حسابه الشخصي عبر موقع إكس، بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وكتب محمد صلاح: "كل عام وأنتم بخير وعيد سعيد علينا كلنا".



محمد صلاح

ويعتبر محمد صلاح وأحمد مصطفى "زيزو" أكبر الرابحين بعد مباراتي إثيوبيا وسيراليون الأخيرتين فى تصفيات كأس العالم، بعدما أحرز الأول هدفه الشخصي السادس فى هذه التصفيات فى لقاء إثيوبيا ليغرد وحيداً فى صدارة هدافي التصفيات برصيد 6 أهداف، كما عزز موقعه على رأس قائمة هدافي المنتخب الوطني طوال تاريخه فى تصفيات كأس العالم، برصيد 17 هدفاً.

أما "زيزو" فعزز تقدم المنتخب فى لقاء إثيوبيا، عندما أحرز الهدف الثاني واستعاد به ذاكرة التسجيل بعد غياب منذ أن أحرز هدفه الدولي الثاني فى شباك منتخب مالاوي بتصفيات أمم أفريقيا الماضية بتاريخ 28 مارس 2023، ثم سجل هدف الفوز على سيراليون.

ورغم أنه لم يمارس هوايته في تسجيل الأهداف فى هذه التصفيات، فقد تألق محمود حسن "تريزيجيه" فى مركزه الجديد كظهير أيسر فى لقاء الدار البيضاء، وكان من أخطر لاعبي المنتخب على الدفاع الإثيوبي وحارس المرمى أبوبكر نورا، كما حرمه حكم المباراة باتريس مياتزا من ركلة جزاء في الشوط الثاني، ورد له القائم الأيسر تسديدة رائعة في الشوط نفسه، وواصل تألقه في لقاء القاهرة، عندما شارك في الوسط الهجومي وصنع هدف المباراة الوحيد بطريقة ممتازة.

حافظ المنتخب الوطني على سجله خالياً من أي خسارة تحت قيادة مديره الفني حسام حسن على مدار 10 مباريات رسمية متتالية بفوزه في 6 منها في مقابل 4 تعادلات علماً بأنه لم يحقق أي فوز في 4 مباريات متتالية في آخر عهده مع البرتغالي روي فيتوريا.

خاض حسام حسن كمدرب منذ توليه مهمة قيادة منتخب مصر في 6 فبراير 2024 "12 مباراة" مع الفراعنة "2 ودية و 10 رسمية".

وسجل منتخب مصر خلال المباريات الـ 12 "21 هدفا" وتلقت شباكه 8 أهداف وخرج بشباك نظيفة في 6 مباريات، وخلال المباريات الـ 10 الرسمية لم يتلقي منتخب مصر أي هزيمة حيث كانت الخسارة الوحيدة في مباراة ودية.

وتأهل منتخب مصر إلي نهائيات كأس الأمم الإفريقية تحت قيادة حسام حسن متصدرا للمجموعة الثالثة برصيد 14 نقطة حيث حسم منتخب الفراعنة التأهل من الجولة الرابعة بعد 4 انتصارات متتالية للمرة الأولي وبشباك نظيفة.

وواصل منتخب مصر تألقه فى التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، حيث أصبح ضمن الثلاثى الأكثر جمعًا للنقاط بعد مرور 6 جولات، برصيد 16 نقطة، متساويًا مع منتخبي تونس وكوت ديفوار.