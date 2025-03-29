شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة ينعي السيد عيد نجم النادي المصري الراحل والان مع تفاصيل الخبر

نعى الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة، السيد عيد، نجم مصر والنادي المصري خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات. وأصدرت وزارة الرياضة بياناً نعت خلاله النجم الراحل جاء فيه:

"يتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي، فى وفاة الكابتن السيد عيد، نجم مصر والنادي المصري، خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات..

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..