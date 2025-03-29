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وزير الشباب والرياضة ينعي السيد عيد نجم النادي المصري الراحل

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وزير الشباب والرياضة ينعي السيد عيد نجم النادي المصري الراحل

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القاهرة - سامية سيد - كتبت ياسمين يحيى

السبت، 29 مارس 2025 12:00 م

نعى الدكتور أشرف صبحى ، وزير الشباب والرياضة،  السيد عيد، نجم مصر والنادي المصري خلال فترة الثمانينيات والتسعينيات. وأصدرت وزارة بياناً نعت خلاله النجم الراحل جاء فيه:

"يتقدم الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بخالص التعازي، فى وفاة الكابتن السيد عيد، نجم مصر والنادي المصري، خلال حقبتي الثمانينيات والتسعينيات..

نسأل الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

 

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محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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