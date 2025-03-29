بطولة فرنسا: ستراسبورغ يكرم وفادة ليون ويزيحه عن المركز الخامس

الرياص - اسماء السيد - باريس : واصل ستراسبورغ نتائجه اللافتة في الآونة الأخيرة وأكرم وفادة ضيفه ليون عندما تغلب عليه 4 2 وأزاحه عن المركز الخامس الجمعة في افتتاح المرحلة السابعة والعشرين من بطولة فرنسا في كرة القدم.

وسجل البرازيلي أندري باكوا (55) وديلان باكوا (60) والهولندي إيمانويل إيميغا (73) والإنكليزي صامويل أمو أمياو (89) أهداف ستراسبورغ، وكورنتان توليسو (62) والجورجي جورج ميكوتادزه (90+7 من ركلة جزاء) هدفي ليون.

وهو الفوز الرابع تواليا لستراسبورغ والسادس في مبارياته السبع الاخيرة التي لم يذق فيها طعم الخسارة والثالث عشر هذا الموسم فرفع رصيده الى 46 نقطة وارتقى الى المركز الخامس مؤقتا بفارق نقطة واحدة أمام ليون الذي تراجع الى المركز السادس بخسارته الاولى بعد ثلاثة انتصارات متتالية.

وبات ليون مهددا بالتراجع الى المركز السابع في حال فوز ليل (44 نقطة) على ضيفه لنس الأحد في ختام المرحلة، حيث سيرتقي وقتها الى المركز الخامس بفارق نقطة امام ستراسبورغ.

ودفع ليون الذي كان يمني النفس بالفوز للارتقاء الى المركز الثالث ولو مؤقتا، ثمن الفرص الكثيرة التي أهدرها مهاجموه في الشوط الأول فاستقبلت شباكه رباعية في الثاني، فيما اكتفى بتسجيله هدفين فقط.

وكان ليون الطرف الافضل منذ بداية المباراة وكاد يفتتح التسجيل مبكرا وقبل نهاية الدقيقة الاولى بتمريرة قوية خادعة لجوردان فيريتو من الجهة اليمنى أبعدها الحارس بصعوبة الى ركنية (1).

وجرب فيريتو حظه مرة ثانية بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة من ريان شرقي لكن الحارس أبعدها قبل أن يشتتها الدفاع (9)، ثم مرر المدافع الانكليزي إينسلي مايتلاند نايلز كرة عرضية سددها المهاجم الدولي الجورجي جورج ميكوتادزه "على الطاير" من مسافة قريبة ارتدت من العارضة (9).

وواصل ليون ضغطه وسدد شرقي كرة قوية من داخل المنطقة بين يدي الحارس الصربي دجوردجي بيتروفيتش (15)، واخرى زاحفة للغاني إرنست نياماه من خارج المنطقة بين يدي الحارس (22)، وثانية للاعب ذاته من خارج المنطقة بين يدي بتروفيتش (24).

وجرب الأميركي تانر تيسمان حظه بتسديدة زاحفة من خارج المنطقة بجوار القائم الايمن (29).

وأهدر فيريتو فرصة سهلة اثر تمريرة عرضية لميكوتادزه فتابعها برأسه فوق المرمى المشرع امامه (34).

وتحسن مستوى ستراسبورغ في الشوط الثاني ونجح في افتتاح التسجيل عبر سانتوس براسية من مسافة قريبة اثر ركلة ركنية انبرى لها ديلان باكوا (55).

وعزز باكوا تقدم ستراسبورغ بعد خمس دقائق عندما توغل من الجهة اليمنى وتلاعب بمدافعين قبل أن يتوغل داخل المنطقة ويسددها قوية زاحفة في الزاوية اليمنى البعيدة للحارس البرازيلي لوكاس بيري (60).

وقلص توليسو الفارق بعد دقيقتين مستغلا كرة ابعدها الحارس بيتروفيتش اثر تسديدة قوية لشرقي فتابعها برأسه من مسافة قريبة داخل المرمى (62).

وأنقذ الحارس بيري مرماه من هدف ثالث بابعاده تسديدة قوية لباكوا من خارج المنطقة الى ركنية (68).

وأعاد إيميغا الفارق الى سابق عهده بتسجيله الهدف الثالث لاصحاب الارض عندما تلقى كرة خلف الدفاع من المدافع الارجنتيني فالنتين باركو فتوغل داخل المنطقة وتابعها على يسار الحارس بيري (73).

وختم البديل أمو أمياو المهرجان بتسديدة من مسافة قريبة اثر تمريرة للبرتغالي دييغو موريرا (89).

وحصل ليون على ركلة جزاء اثر عرقلة المدافع الارجنتيني نيكولاس تاليافيكو داخل المنطقة من المدافع مامادو سار فانبرى لها ميكوتادزه بنجاح (90+7).

وتستكمل المرحلة السبت بمباريات رينس مع مرسيليا، وسانت اتيان مع باريس سان جرمان، وموناكو مع نيس.