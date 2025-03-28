دوري "أن بي ايه": غريزليز يقيل مدربه جينيكنز

الرياص - اسماء السيد - باريس : أقال ممفيس غريزليز خامس ترتيب المنطقة الغربية في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين (أن بي ايه)، مدربه تايلور جينكينز بعد ست سنوات من توليه المنصب وقبل تسع مباريات من نهاية الموسم المنتظم، وفقا لما أعلن الجمعة.

ويأتي قرار إقالة جينكينز قبل نحو أسبوعين من ختام الموسم المنتظم، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في المنطقة الغربية المؤهل مباشرة إلى الأدوار الإقصائية (بلاي أوف)، محققا 44 فوزا و29 خسارة.

ووصف زاك كلايمان المدير العام للنادي في بيان، القرار بـ"الصعب"، قائلا "أنا ممتن لمساهمات تايلور لهذا الفريق وهذه المدينة على مدار المواسم الستة الماضية".

وأضاف "كان القرار صعبا نظرا للتطور المستمر والملموس للاعبينا والنجاح العام تحت قيادة تايلور. أتمنى لتايلور كل التوفيق في المستقبل".

أصبح جينكينز في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي المدرب الأكثر فوزا في تاريخ النادي. مع دخول الموسم في المراحل النهائية، يبدو أن غريزليز يفقد الزخم وقد يخسر ميزة الأرض في الأدوار الإقصائية.

ويأتي هذا القرار المفاجئ في الوقت الذي يستعد الفريق لخوض ثلاث مباريات على أرضه في غضون أربعة أيام، بدءا من مواجهة لوس أنجليس ليكرز السبت، ثم بوسطن سلتيكس الإثنين، وأخيرا غولدن ستايت ووريرز الثلاثاء.