شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 – 3 – 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الجمعة 28 – 3 – 2025 العديد من الأخبار الهامة، أبرزها تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم.

تريزيجيه أفضل لاعب في تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى كأس العالم

تصدر الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق الريان القطري قائمة أفضل اللاعبين في تصفيات أفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 المقرر إقامتها في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

الجزيرى يقود هجوم الزمالك أمام سيراميكا.. وصبحى فى حراسة المرمى وزيزو احتياطيا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو عن التشكيل الذي سيخوض به الأبيض مباراة سيراميكا في نصف نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد القاهرة الدولي.

4 مباريات تفصل تريزيجيه وحمدي فتحي عن العودة للأهلى استعداداً للمونديال

اقترب الثنائي محمود تريزيجيه وحمدي فتحي نجما منتخب مصر من العودة للنادى الاهلى، بعد الانتهاء من خوض منافسات الدوري القطري مع أنديتهما حيث يتبقى لكل لاعب 4 مباريات فقط.

الأهلي يطرح فكرة إستعارة محمد عبد المنعم حال فشل عملة الشراء النهائي

طرح مسئولو الأهلي فكرة إستعارة محمد عبد المنعم مدافع الفريق السابق والمحترف حالياً في نادي نيس الفرنسي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة حال فشل محاولات شراء اللاعب نهائياً حيث يرغب مسئولو القلعة الحمراء في الإستعانة باللاعب في كأس العالم للأندية الصيف المقبل بأمريكا.

ماييلي ورمضان صبحى ومصطفى فتحى فى هجوم بيراميدز أمام البنك الأهلى بكأس مصر

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لفريق نادي بيراميدز تشكيل مباراة البنك الأهلي في إطار مباريات بطولة كأس مصر.

كولر يُفضّل يحيى عطية الله عن معلول والدبيس في قيادة الجبهة اليسرى أمام الهلال

يُفضّل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، الإستعانة بالمغربي يحيى عطية الله ظهير أيسر الفريق أساسياً في مباراة الهلال السوداني بدوري أبطال أفريقيا،عن الدفع بالتونسي علي معلول العائد من إصابة طويلة والظهير الشاب كريم الدبيس.

سيمبا التنزاني يصل الإسماعيلية للدخول في معسكر مغلق استعداداً للمصري

وصلت بعثة فريق سيمبا التنزاني إلى مدينة الإسماعيلية، وذلك للدخول في معسكر مغلق، استعداداً لمواجهة النادي المصري في ربع نهائي الكونفدرالية الأفريقية.