شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يُطالب كولر بحسم مصير معلول ورضا سليم ويحيى عطية الله من كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

تترقب لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، تقرير السويسري مارسيل كولر المدير الفني بشأن مصير ثلاثي الفريق ، علي معلول ورضا سليم ويحيى عطية الله من المشاركة مع الفريق في كأس العالم للأندية المقرر لها الصيف المقبل بأمريكا حتى يتم البت في مصير هذا الثلاثي ، سواء بالبقاء مع الفريق أو الرحيل بالنسبة لهم جميعاً أو لبعضهم.

وقال مصدر في الأهلي إن هناك حالة من الغموض بشأن مصير النجم التونسي علي معلول من المشاركة مع الأهلي في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها في ذهاب نهائي أفريقيا أمام الترجي في مايو الماضي وتسببت في رفع أسمه من قائمة الموسم الجاري قبل أن يتم قيده في اللحظات الأخيرة خلال إنتقالات يناير الماضية ورغم عودة معلول للمشاركة في مباريات الأهلي مؤخراً إلا أن موقفه من البقاء في الموسم المقبل وقبلها المشاركة في كأس العالم مازال غامضاً في ظل تزايد أصوات توجيه الشكر للنجم التونسي بنهاية الموسم الجاري ليتم الإكتفاء بـ9 سنوات قضاها بقميص الأهلي قدم خلالها مسيرة حافلة من البطولات والإرقام الرائعة.

وبالنسبة للمغربي رضا سليم فالأمر لا يختلف كثيراً فقد تم رفع أسم اللاعب من قائمة الفريق في يناير الماضي بسبب إصابته القوية في غضروف الركبة الخارجي بشكل جعل مصيره غامضاً هو الأخر من البقاء مع الفريق ، أما بالنسبة للمغربي يحيى عطية الله فرغم مشاركته مع الأهلي الفترة الماضية بعد تعافيه من إصابة الوجه إلا أن هناك الكثيريين من يُطالبون برحيل اللاعب وعدم تفعيل عقد شراؤه نهائياً من سوتشي الروسي ويرى أصحاب ها الرأي أنه من الأفضل رحيل اللاعب مع نهاية إعارته بنهاية الموسم الجاري لعدم تقديم أوراق إعتماده بشكل جيد مع الفريق.

وتترقب لجنة التخطيط للكرة في الأهلي ورئيس النادي موقف كولر النهائي مع هذا الثلاثي قبل إرسال قائمة الفريق للإتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمشاركة في كأس العالم للأندية التي سيلعب فيها الأهلي في المجموعة الإولى مع إنتر ميامي بقيادة ميسي وبالميراس البرازيلي وبنفيكا البرتغالي.