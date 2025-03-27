الامارات | «كأس السلة» حائرة اليوم بين شباب الأهلي والشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل فريق شباب الأهلي، الساعة 10 مساء اليوم، ضيفاً على الشارقة، في المباراة النهائية لـ«كأس الاتحاد» لكرة السلة، في مواجهة تمثل أولى المباريات النهائية للموسم الحالي 2024-2025.

ويطلب شباب الأهلي لقبه التاسع تاريخياً في مسابقة «كأس الاتحاد» بعد تتويجه مواسم (1995-1996 و1999-2000 و2000-2001 و2012-2013 و2013-2014 و2014-2015 و2015-2016 و2018-2019)، فيما يسعى الشارقة إلى لقبه الثالث بعد تتويجه مواسم (2021-2022 و2022-2023).

وحجز الفريقان مقعديهما لنهائي النسخة 28 لـ«كأس الاتحاد» بتخطيهما بنجاح، أول من أمس، عقبة الدور نصف النهائي، بفوز «الملك» بصالته على جاره البطائح بنتيجة (108-99)، وعودة «الفرسان» بانتصار مستحق من صالة مضيفهم النصر بواقع (96-70).

واحتاج الشارقة لضمان انتصاره إلى نيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الفترات الثلاث الأولى للمباراة بواقع (30-25 و29-28 و34-20)، فيما اكتفى البطائح بنيل الأفضلية في الفترة الرابعة والأخيرة (26-15).

بدوره فرض شباب الأهلي إيقاعه على مجريات شوطي مباراة النصر، وانعكس في نجاح «الفرسان» في انتزاع الفوز بالهيمنة على الفترات الأربعة للمباراة بواقع (26-16 و23-21 و27-14 و20-19).