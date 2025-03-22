شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم السبت 22 - 3 - 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد حصاد الرياضة المصرية اليوم، السبت، الموافق 22 - 3 - 2025 العديد من الأخبار المهمة، جاء أبرزها: الزمالك يفتقد 11 لاعباً أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر، ومحمد صلاح يواصل مطاردة حسام حسن ويخطف صدارة هدافي تصفيات المونديال، وحمزة علاء يواصل حماية عرين الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر.

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حمزة علاء يواصل حماية عرين الأهلى أمام الطلائع فى كأس عاصمة مصر

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محمد صلاح يواصل مطاردة حسام حسن ويخطف صدارة هدافي تصفيات المونديال

الزمالك يفتقد 11 لاعباً أمام بتروجت فى كأس عاصمة مصر

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