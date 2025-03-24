شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يترأس اجتماعا تنسيقيا استعدادا لاستضافة مصر اجتماع وزارى لعملية الخرطوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار الاستعداد لاستضافة مصر الاجتماع الوزاري الثاني لعملية الخرطوم يوم ٩ أبريل ٢٠٢٥ برئاسة الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وبمشاركة الوزراء المعنيين بالهجرة في الدول أعضاء عملية الخرطوم، ترأس وزير الخارجية والهجرة اليوم الاثنين، اجتماعا تنسيقياً بمشاركة القطاعات المعنية بالوزارة، تم خلاله استعراض آخر الاستعدادات الموضوعية والمراسمية واللوجستية الخاصة بالاجتماع الوزاري المشار إليه.

وتمثل عملية الخرطوم محفل للتنسيق والتشاور والتعاون السياسي حول الموضوعات المرتبطة بالهجرة من شرق أفريقيا إلى دول أوروبا، ويضم في عضويته 40 دولة تشمل دول الاتحاد الأوروبي بالإضافة إلى سويسرا والنرويج ودول القرن الأفريقي وشرق أفريقيا ومفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي، وذلك بالإضافة إلى عدد من المنظمات الدولية الشريكة للعملية.

وفي إطار التنسيق والتعاون وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، نظمت الرئاسة المصرية لعملية الخرطوم منذ أبريل 2024 عدد من الأنشطة وورش عمل تناولت موضوعات ذات الصلة بالهجرة والتنمية ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين.