شكرا لقرائتكم خبر عن سيدى ندياى يسجل أول ظهور له مع الزمالك فى مباراة رسمية والان مع تفاصيل الخبر

سجل السنغالى سيدى ندياى أول ظهور مع الزمالك أمام بتروجت ببطولة كأس عاصمة مصر التى تجمع الفريقين باستاد الكلية الحربية.

ويتواجد سيدى ندياى على مقاعد بدلاء الزمالك بجانب كل من: محمود الشناوي وجيفرسون كوستا وعمر جابر ومحمود جهاد ومهاب ياسر ومحمد عاطف وحازم أسامة ومصطفى شلبي.

ويعد تواجد ندياى اليوم هو أول ظهور رسمى له مع الفريق منذ الانضمام للفريق الأبيض، فى سبتمبر من العام الماضى.

وتعرض ندياى للإصابة بعد الانضمام للفريق، وخضع لبرنامج تأهيلى، ثم شارك دقائق معدودة فى ودية الزمالك أمام النصر الليبى نوفمبر الماضى وغاب عن الفريق من وقتها، وكان يتدرب مع فريق الشباب بالنادى حتى ظهر اليوم مع الزمالك أمام بتروجت.