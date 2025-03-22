شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يكشف تفاصيل حديثه مع زيزو: لحل أزمة مستحقاته بالمنتخب الأولمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أنه عقد جلسة مع أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك ومنتخب مصر فى معسكر منتخب مصر قبل سفر الفراعنة لمواجهة إثيوبيا أمس، الجمعة، بالمغرب فى تصفيات كأس العالم 2026 بناءً على طلب اللاعب.

وأضاف وزير الرياضة، فى تصريحات لبرنامج "النجوم فى رمضان" عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة، "حينما كنت موجودا فى معسر منتخب مصر فوجئت بأحمد مصطفى زيزو يطلب الحديث معى بشأن أزمة مستحقاته المتأخرة، حينما تواجد مع المنتخب الأولمبي فى أولمبياد باريس الأخيرة".

وتابع صبحى، "استمعت لشكوى زيزو، بعدها تحدثت مع هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة المصري، واستدعيت باقي اللاعبين الذين لهم نفس الشكوى من أجل إيجاد حل لهذه الأزمة".

وأضاف وزير الرياضة، توقعت أن يُثار جدل حول صورتي مع زيزو بشأن أزمته الحالية مع ناديه الزمالك، لكنى أمتلك درجة كبيرة من الصبر والقدرة على تحمّل أي ضغط، ولكن لابد أن يكون هناك احترام للمسئولين".

وواصل، "هاني أبوريدة وعد اللاعبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة مع المنتخب الأولمبي".

