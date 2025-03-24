شكرا لقرائتكم خبر عن نائب وزير الإسكان يبحث التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة في الحلول الذكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مُمثلى إحدى الشركات العالمية المتخصصة في الحلول الذكية والأنظمة المستدامة، لاستكمال دراسة استخدام الحلول الذكية والأنظمة المستدامة لتقديم الخدمات في مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بالمدن الجديدة، وذلك بحضور ممثلى هيئة المجتمعات العمرانية ووحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان.

واستهل نائب وزير الإسكان اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكداً أن وزارة الإسكان تحرص على أن تحظى المدن الجديدة بأعلى وأحدث أنظمة التشغيل المتكامل وباستخدام النظم الحديثة والذكية.

وأشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أنه فى ضوء توجيهات المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تم عقد عدة لقاءات سابقة مع مُمثلي الشركة، وتم الاتفاق على القيام بالدراسات اللازمة وعرضها على مسئولي قطاع المرافق ومياه الشرب والصرف الصحى.

واستعرض مُمثلو الشركة الدراسات التي قامت بها في مدينتي العلمين الجديدة والقاهرة الجديدة، وكذلك الخطة المقترحة لبناء قدرات العاملين بالجهاز التنظيمى وهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال اللقاء تمت مناقشة استخدام الأنظمة الذكية في مدينة العلمين الجديدة، وكيفية عمل نماذج استرشادية لمحاكاة المدينة لبحث سُبل تطبيق أحدث التقنيات الذكية في إدارة منظومات المرافق بالمدينة.

كما وجه نائب وزير الإسكان، بدراسة العروض الفنية والمالية المقدمة من الشركة، وعرض الإجراءات التي يتم اتخاذها في هذا الشأن، بما يضمن الاستغلال الأمثل لهذه التكنولوجيا في إدارة المرافق بكفاءة وفعالية.

وفى ختام اللقاء، أكد نائب وزير الإسكان، أهمية استمرار عقد اللقاءات التنسيقية لوضع الخطوات التنفيذية للاستفادة من هذه الحلول الذكية بما يحقق رؤية وأهداف الوزارة في استخدام الأنظمة والحلول الذكية والمستدامة، لتقديم خدمات مياه الشرب بأعلى جودة في المدن الجديدة.