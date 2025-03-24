شكرا لقرائتكم خبر عن الدولية للهجرة تكرم المدير التنفيذي لمسح الهجرة الدولية بجهاز الإحصاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت المنظمة الدولية للهجرة سهير متولي المدير التنفيذي لمسح الهجرة الدولية 2025 الذي يجريه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء خلال الاحتفالية التي نظمتها المنظمة للاحتفال باليوم العالمي للمرأة لعام 2025، وذلك بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي، ووزارة الخارجية الهولندية.

وأقيمت الاحتفالية تحت شعار "من أجل جميع النساء والفتيات: الحقوق، والمساواة، والتمكين"، وبحضور كارلوس أوليفر كروز، رئيس مكتب منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة في مصر، السفيرة نائلة جبر، رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، واللواء إسماعيل الفار، نائب وزير الشباب والرياضة.

وتضمن الفعالية مناقشة العديد من الموضوعات منها استخدام أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمل الحر والتوظيف، بالإضافة إلى الهجرة غير النظامية /غير الشرعية والمخاطر المرتبطة بها. كما تم عقد جلسة حوار لتعزيز التماسك الاجتماعي، والتعاون بين المشاركات من مجتمع المهاجرين والمجتمع المضيف، وأنشطة الحفاظ على البيئة في المنطقة الخضراء.

واختتمت الفعالية بتكريم مجموعة من السيدات اللاتي قدمن جهوداً متميزة ومساهمات استثنائية من أجل تمكين المرأة، وكذا النساء العاملات في خدمة المجتمعات بمصر من الجهات الوطنية، ومجموعة من الشخصيات المجتمعية.