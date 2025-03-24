الاقتصاد

سعر الذهب اليوم الإثنين 24مارس 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ22.475 درهم

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سعر الذهب اليوم الإثنين 24مارس 2025 فى الكويت.. عيار 18 بـ22.475 درهم

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القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الشقويرى

الإثنين، 24 مارس 2025 12:00 م

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين فى الكويت ارتفاعا طفيفا فى التعاملات الصباحية حيث سجل عيار21 سعر26.225 درهم، وسجل عيار 24  سعر 29.950 درهم ويحظى الذهب باهتمام واسع في الكويت، سواء للاستثمار أو للزينة. 


سعر الذهب اليوم فى الكويت:

.عيار 24 سجل 29.950 دينار

عيار 22 سجل 27.475 دينار

عيار 21 سجل 26.225 دينار

عيار 18 سجل 22.475 دينار

عيار 14 سجل 17.475 دينار

عيار 12 سجل 14.975 دينار

الاونصة931.925 دينار

الجنيه الذهب209.725 دينار

من المتوقع أن يستمر الطلب على الذهب في دول الخليج خلال عامي 2024 و2025، مدفوعًا بالاستقرار الاقتصادي والسياسات النقدية الداعمة للاستثمار في الذهب.

كما يُتوقع أن يؤدي ارتفاع الطلب إلى زيادة تدريجية في أسعار الذهب، مما يعزز من جاذبية الاستثمار في هذا المعدن النفيس.

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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