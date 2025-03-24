شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى اليوم الإثنين 24- 3- 2025 مقابل الجنيه منتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبدالحليم سالم الإثنين، 24 مارس 2025 12:36 م

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 24-3-2025، بالبنوك المصرية، منتصف التعاملات وفق أحدث تحديثات البنوك، سجل فى البنك الأهلى المصرى 163.3 جنيه للشراء 164.4 جنيه للبيع. يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها. سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 24-3-2025 مقابل الجنيه، كالتالى: سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى سعر الدينار الكويتى فى البنك الأهلى المصرى 163.3 جنيه للشراء. 164.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر سعر الدينار الكويتى فى بنك مصر 163.3 جنيه للشراء. 164.4 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية سعر الدينار الكويتى فى بنك الإسكندرية 157.8 جنيه للشراء. 164.1 جنيه للبيع. سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى سعر الدينار الكويتى فى البنك التجارى الدولى 161.8 جنيه للشراء. 164.5 جنيه للبيع . سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي سعر الدينار الكويتى فى مصرف أبو ظبى الإسلامي 160.6 جنيه للشراء. 164.5 جنيه للبيع.

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