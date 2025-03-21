تصفيات مونديال 2026: فينيسيوس يهدي البرازيل فوزا قاتلا على كولومبيا

الرياص - اسماء السيد - برازيليا : سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدفا قاتلا في الدقيقة التاسعة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني وقاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه الكولومبي 2 1 على ملعب "مانيه غارينشا" في برازيليا، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026 لكرة القدم.

وتقدمت البرازيل بهدف رافينيا من ركلة جزاء بعد 6 دقائق من صافرة البداية اثر خطأ من دانيال مونو على فينيسيوس جونيور، وعادلت كولومبيا بفضل لويس دياس من تسديدة أرضية بعد تمريرة من القائد خاميس رودريغيس (41).

وفي وقت كان المنتخب الكولومبي هو الأخطر في الشوط الثاني أمام أبطال العالم خمس مرات، اقتنص مهاجم ريال مدريد الإسباني هدف النقاط الثلاث من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء اصطدمت برأس جيفرسون ليرما وانحرفت قليلا عن مسارها لتخدع الحارس كاميلو فارغاس (90+9).

وتعرض المنتخب البرازيلي لضربة معنوية باصابة حارسه أليسون بيكر زميل دياس في ليفربول الانكليزي الذي اضطر لمغادرة الملعب في الدقيقة 78 بعدما أصيب بارتجاج في الرأس اثر اصطدامه مع دافينسون سانشيس، ما توجب ما نقل المدافع الكولومبي إلى خارج الملعب على محفة.

ورفع المنتخب البرازيلي رصيده في المجموعة المشتركة إلى 21 نقطة في المركز الثاني بفارق 4 نقاط عن الأرجنتين المتصدرة التي تخوض رحلة محفوفة بالمخاطر إلى الاوروغواي الثالثة (20 نقطة) الجمعة، ومتقدما بفارق نقطة عن الباراغواي الفائزة على ضيفتها تشيلي متذيلة الترتيب 1 0.

وتراجعت كولومبيا للمركز السادس بعدما تجمد رصيدها عند 19 نقطة، متقدمة بفارق 3 نقاط عن بوليفيا السابعة التي تعرضت لهزيمة أمام مضيفتها البيرو وصيفة القاع 1 3.

وفي أسنسيون، حققت الباراغواي فوزها الخامس في التصفيات وجاء على حساب تشيلي بهدف عمر ألديريتي (60)، وعززت حظوظها ببلوغ نهائيات كأس العالم.

وساهم المهاجم المخضرم البيروفي باولو غيريريو (41 عاما) بهدف من ثلاثية منتخب بلاده فى مرمى بوليفيا، ليتخلى عن قاع الترتيب بعدما تقدم بفارق نقطة عن تشيلي (10 مقابل 9).

افتتحت البيرو التسجيل عبر أندي بولو (37)، وأضاف غيريرو الثاني (45)، قبل أن تقلّص بوليفيا الفارق بهدف ميغيل تيرسيروس من علامة الجزاء (58). وأعاد إديسون فلوريس أفضلية الهدفين لاصحاب الأرض قبل 8 دقائق من نهاية الوقت الأصلي (82).