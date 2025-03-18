شكرا لقرائتكم خبر عن التعادل يحسم الشوط الأول بين غزل المحلة والبنك بكأس العاصمة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل الإيجابى بهدف لكل فريق نتيجة الشوط الأول بين غزل المحلة والبنك الاهلى في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد القاهرة ضمن الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتقدم لفريق غزل المحلة عن طريق عاطف الحكيم في الدقيقة 5، بينما أدرك سيد عبدالله "نيمار" هدف التعادل لفريق البنك الأهلى في الدقيقة 15.

وضم تشكيل فريق غزل المحلة بقيادة بابا فاسيليو كل من :

حراسة المرمى ..عامر عامر.

خط الدفاع ..عبد الرحمن صميده ، أحمد ياسين ، أسامة النجار ، حميدو فتاو.

خط الوسط ..أحمد فوزي ، محمود مجدي ، خالد الإخميمي ، إبراهيم حسن.

الهجوم ..محمود صلاح ، عاطف الحكيم.

بينما جاء تشكيل فريق البنك الاهلى بقيادة طارق مصطفى كالتالى :

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أمير مدحت، محمد عبد الغنى، خالد عبد الشافى، بوبكر كيتا.

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد سعيد، مصطفى طارق مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، سيد "نيمار".

خط الهجوم: جريندو.



