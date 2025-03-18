شكرا لقرائتكم خبر عن أبو جبل أساسيا.. تشكيل البنك الأهلى أمام غزل المحلة فى كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر (مرحلة المجموعات).

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أمير مدحت، محمد عبد الغنى، خالد عبد الشافى، بوبكر كيتا

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد سعيد، مصطفى طارق مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، سيد نيمار

خط الهجوم: جريندو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد فتحى، محمود الجزار، أحمد ريان، محمد إبراهيم، أحمد مدبولى، محمد بسيونى، داو سيريل، حسن أحمد.