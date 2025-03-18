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أبو جبل أساسيا.. تشكيل البنك الأهلى أمام غزل المحلة فى كأس عاصمة مصر

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أبو جبل أساسيا.. تشكيل البنك الأهلى أمام غزل المحلة فى كأس عاصمة مصر

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القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء عمر

الثلاثاء، 18 مارس 2025 08:15 م

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق فى مواجهة غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من عمر مسابقة كأس عاصمة مصر (مرحلة المجموعات).

وجاء التشكيل على النحو التالى

حراسة المرمى: محمد أبو جبل

خط الدفاع: أمير مدحت، محمد عبد الغنى، خالد عبد الشافى، بوبكر كيتا

خط الوسط: سيرجى أكا، أحمد سعيد، مصطفى طارق مصطفى، مصطفى عبد الرحيم، سيد

خط الهجوم: جريندو

وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى: أحمد صبحى، محمد فتحى، محمود الجزار، أحمد ريان، محمد إبراهيم، أحمد مدبولى، محمد بسيونى، داو سيريل، حسن أحمد.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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