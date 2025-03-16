الامارات | كأس الرابطة الإنجليزية بين ليفربول ونيوكاسل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث ليفربول عن تضميد جراحه القارية، ومنح مدربه الجديد أرنه سلوت، أول لقب إنجليزي، عندما يواجه نيوكاسل يونايتد التواق بدوره لأول لقب محلي منذ 70 عاماً، وذلك في نهائي كأس رابطة كرة القدم، اليوم، على ملعب ويمبلي. ويعرف ليفربول هذه البطولة جيداً، وهو الأكثر تتويجاً فيها بـ10 ألقاب. وسيكتشف الهولندي سلوت، القادم مطلع الموسم بدلاً من الألماني القدير يورغن كلوب، ملعب ويمبلي للمرة الأولى مع ليفربول، حيث سيكون قادراً على نيل لقبه الأول مع «الحمر». وفي المقابل، يعاني نيوكاسل إصابات، على غرار لويس هول، وجمال لاسيلس والهولندي سفن بوتمان. كما يغيب عنه أحد أبرز مهاجميه، أنتوني غوردون، بسبب الإصابة.