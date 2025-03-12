الامارات | نعمت عباس: أنصح حراس المرمى بالمشاركة في الدورات الرمضانية للحفاظ على لياقتهم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب حراس المرمى السابق في نادي الوصل، العراقي نعمت عباس، أن أهم النصائح التي يقدمها إلى حراس المرمى خلال شهر رمضان المبارك، خصوصاً اللاعبين الذين ليس لديهم فرصة اللعب أثناء توقف البطولات، هي المشاركة في الدورات الرمضانية للحفاظ على لياقتهم.

وقال نعمت عباس لـ«الإمارات اليوم»، إن «من أهم الواجبات التي يتحمل مسؤوليتها حراس المرمى الحفاظ على المرونة العالية، ما يسهم في الحد من الإصابات المفاجئة، وذلك باتباع نظام تدريبي يوازن بين ممارسة الرياضة والصيام معاً، وأن يتبع حارس المرمى توجيهات المدرب بشكل كامل»، مشيراً إلى أن تدريبات القوة في صالات التدريب، وحسب المدة الزمنية التي يوصي بها المدرب، مهمة لتعويض خسارة العضلات.

وأضاف: «نوعية التدريبات تختلف من عُمر إلى آخر، إذ إن حراس المرمى في مقتبل العمر (الشباب) يحتاجون إلى ممارسة الرياضة بشكل منتظم بعد فترة الإفطار، للحفاظ على اللياقة البدنية والمرونة أكثر من حراس المرمى الذين يلعبون في دوري المحترفين والدرجة الأولى، لذلك ننصحهم بالمشاركة في البطولات الرمضانية كحراس مرمى أو لاعبين في حال غابت المباريات التنافسية، بينما يحتاج حراس مرمى فرق المحترفين إلى خوض مباريات ودية عديدة للحفاظ على الجاهزية».

وأضاف أن حراس المرمى أكثر حاجة إلى الحفاظ على التركيز قياساً ببقية اللاعبين، لذلك لابد أن يضع مدربو الحراس خططاً تساعد في الحفاظ على التركيز عالياً، مبيناً أن اللاعب نفسه، سواء كان لاعباً أو حارساً للمرمى، يتحمل مسؤولية الحفاظ على مقوماته عند الحد الأعلى.

وشدد نعمت عباس على أن حراس المرمى يمكنهم أن يكونوا الأكثر استفادة من أجواء شهر رمضان، في حال تم تنظيم نوعية التغذية، وتفادي زيادة الوزن، وخوض المباريات، مبيناً أن قلة النوم مضرة بجميع الرياضيين، لذلك لابد من الحفاظ على ساعات نوم ليلية كافية.

وأكمل: «يمكن لحراس المرمى إجراء التدريبات على فترتين: قبل وجبة الإفطار، وتكون لدقائق معدودة، وتركز على المرونة للتخلص من تحديات الصوم، ثم تدريبات أخرى بعد ذلك بثلاث ساعات للحفاظ على المهارة، ولا يُفضل أن تكون لمدة طويلة، مع مراعاة شرب الماء الكافي خلال السحور».

أهم نصائح نعمت عباس

. يمكن لحراس المرمى إجراء التدريبات على فترتين: قبل الإفطار لتركز على المرونة، وبعده للحفاظ على المهارة.

. مراعاة شرب الماء الكافي خلال السحور.

. الحفاظ على ساعات نوم ليلية كافية، لأن قلة النوم مضرة بجميع الرياضيين.

. تدريبات القوة في صالات التدريب مهمة لتعويض خسارة العضلات.

. يحتاج حراس مرمى فِرَق المحترفين إلى خوض مباريات ودية عديدة للحفاظ على الجاهزية.