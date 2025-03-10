شكرا لقرائتكم خبر عن ملخص فوز جنوب أفريقيا على منتخب مصر فى تصفيات أفريقيا للمحليين والان مع تفاصيل الخبر

ودع منتخب مصر للمحليين تصفيات أمم أفريقيا للمحليين بعد الهزيمة 1 / 3 أمام منتخب جنوب أفريقيا في لقاء الإياب الذى أقيم باستاد هيئة قناة السويس في إياب المرحلة الأولى بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا للمحليين رغم إنتهاء مباراة الذهاب بالتعادل 1-1 في جنوب أفريقيا.

نجح منتخب جنوب أفريقيا فى التقدم عن طريق يانديسا مفولوزي ونيو مايما ولوثر سينج في الدقائق 15، 26 و50، وأحرز هدف منتخب مصر محمد السيد شيكا في الدقيقة 32.

بدأ الجهاز الفني لمنتخب مصر للمحليين، بقيادة وائل رياض، بتشكيل ضم كلا من: "في حراسة المرمى: محمود أبو السعود، في خط الدفاع: عبد الرحمن صميدة، ميشو عمارة، لؤي وائل، شريف رضا، في خط الوسط: مصطفى جمال، يوسف الجوهري، سيد نيمار، محمد عنتر، وفي خط الهجوم: محمود دياسطي ومحمد السيد شيكا".

وتعادل منتخب المحليين مع نظيره الجنوب أفريقي بهدف لكل منهما في مباراة الذهاب بالمرحلة الأولى من التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا للمحليين "شان" على ملعب فري ستيت بمدينة بلومفونتين، حيث تقدم منتخب مصر فى الدقيقة 66 عن طريق محمد عنتر، وتعادل منتخب جنوب أفريقيا عن طريق كريج ويب فى الدقيقة 80 من زمن اللقاء.

يواجه منتخب جنوب أفريقيا المتأهل من الثنائي جزر القمر ومالاوي في المرحلة الثانية بالتصفيات، ويقام لقاء الذهاب أحد أيام 2 أو 3 أو 4 مايو المقبل، والإياب أحد أيام 10 أو 10 أو 11 من نفس الشهر.