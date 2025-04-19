شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز المعلومات عن "لوفتس فيرسفيلد" ملعب مباراة الأهلي وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي لمواجهة نظيره صن داونز الجنوب إفريقي في الثالثة عصر السبت على استاد لوفتس فيرسفيلد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، في مواجهة صعبة على الفريق الأحمر في رحلة الاحتفاظ بلقب الأميرة السمراء للمرة الثالثة على التوالي والـ13 في تاريخه.

وتقام المباراة على ملعب لوفتوس فيرسفيلد، وهو أحد أقدم ملاعب جنوب أفريقيا وهو مخصص للعبتي كرة القدم والرجبي يقع في مدينة بريتوريا، وأنشئ عام 1906 وأعيد افتتاحه في عام 2008 أثناء تحضير جنوب أفريقيا لاستضافة بطولة كأس القارات 2009، كأس العالم 2010، وبعد التجديد أصبح الملعب يسع لأكثر من 50 ألف متفرج.

أنشئ في عام 1906 وكان مجرد ملعب خال من أي أعمال بناء، وفي عام 1923 تم إنشاء هيكل خرساني يسع ألفي متفرج، حيث كان يطلق عليه وقتها «إيسترن سبورتس»، بعد خمسة أعوام من الإنشاء قام منتخب نيوزيلندا للرجبي بعمل جولة رياضية في جنوب أفريقيا مما سمح للاتحاد المحلي للعبة بجمع مكاسب كافية لبناء غرف لتغيير الملابس ومراحيض بالاستاد.

ومع عدم انقطاع أعمال التجديد عن الاستاد في أي وقت فقد تم إجراء تعديلات طفيفة عليه لكي يطابق المواصفات التي يضعها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستادات كأس العالم، ومن بين التعديلات التي شهدها الاستاد تطوير التجهيزات الإعلامية وبناء سقف جديد لأحد المدرجات.

وأصل تسمية الاستاد تعود إلى عام 1932 توفي المدير الرياضي روبرت أوين لوفتوس فيرسفيلد فجأة إثر تعرضه لأزمة قلبية قاتلة في المدرج الشرقي للاستاد، فقرر مسئولو الرجبي بالبلاد إطلاق اسمه على الاستاد تكريما لذكراه ومنذ هذا الوقت يعرف الاستاد باسم «لوفتوس فيرسفيلد» وإن كانت صفقات الرعاية شهدت إطلاق أسماء بعض الشركات إلى جانب الاسم الأصلي للاستاد في بعض الفترات.

ووصلت منذ قليل بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة محمد الدماطي، عضو مجلس الإدارة، فندق الإقامة في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا؛ استعدادا لخوض مباراة صن داونز، في ذهاب الدور نصف النهائي، من منافسات دوري أبطال أفريقيا.. رافق البعثة الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، المشرف العام على الكرة.

ووصلت البعثة الى مطار جوهانسبرج بعد رحلة طيران طويلة على متن طائرة خاصة، تخللها الهبوط في العاصمة الكينية نيروبي للتزود بالوقود، قبل أن تتوجه إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة.