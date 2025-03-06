الامارات | مليار دولار جوائز كأس العالم للأندية.. 5 أندية عربية تحصد مبالغ طائلة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء عن جوائز مالية بقيمة مليار دولار للفرق المشاركة بكأس العالم للأندية 2025 بالإضافة لإطلاق بطولتين جديدتين للسيدات.

تقام النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية في 12 ملعباً بالولايات المتحدة بمشاركة 32 فريقاً في الفترة من 14 يونيو حتى 13 يوليو 2025، وتشكل استعداداً لكأس العالم 2026 للمنتخبات التي تستضيفها الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتشارك خمسة فرق عربية في البطولة هي الأهلي المصري والترجي التونسي والهلال السعودي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

وذكر "فيفا" في بيانه أنه أقر "ميزانية معدلة بقيمة 2 مليار دولار تأتي من إيرادات كأس العالم للأندية 2025...والتي ستضع معياراً جديدا لكرة القدم العالمية للأندية، مع توزيع مليار دولار على الأندية المشاركة في البطولة وتوفير آلية تضامن معنية بالأندية في جميع أنحاء العالم".

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا "لن تكون كأس العالم للأندية قمة كرة القدم للأندية فحسب، بل ستكون أيضاً دليلاً واضحاً على التضامن الذي سيفيد الأندية على نطاق لم تفعله أي مسابقة أخرى على الإطلاق.

وتابع: "سيتم توزيع جميع الإيرادات الناتجة عن البطولة على الأندية المشاركة ومن خلال تضامن الأندية في جميع أنحاء العالم حيث لن يحتفظ الفيفا بدولار واحد".

ووافق مجلس الفيفا بالإجماع أيضا على التقرير السنوي لعام 2024 "بما في ذلك هدف الإيرادات المنقح للميزانية بقيمة 13 مليار دولار للدورة (المالية) 2023-2026 والتي ستشهد استثمار ما يقرب من 90 في المائة منها في اللعبة لتعزيز تطوير كرة القدم العالمية بشكل كبير".

وأعلن الفيفا أيضاً عن إطلاق عملية التقدم بعروض لاستضافة كأس العالم للسيدات لنسختي 2031 و2035.

ووافق مجلس الفيفا على لوائح العروض ووفر نظرة عامة على متطلبات الاستضافة لنسختي 2031 و2035 مع الأخذ في الاعتبار الدول التي استضافت البطولة سابقاً. وستستضيف البرازيل النسخة المقبلة عام 2027.

وأضاف الفيفا في بيانه "بالنسبة لكأس العالم للسيدات 2031، ستكون الاتحادات العضوة في الفيفا المنتمية إلى الاتحاد الافريقي للعبة (الكاف) واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) مدعوة لتقديم عروضها لنسخة 2031.