الامارات | مشجعون: «ديربي» كلباء وخورفكان يتمتع بطقوس تشجيعية مميزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف جمهور فريقَي كلباء وخورفكان مباراة «الديربي» التي جمعت الفريقين، يوم السبت الماضي، في الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين، بأن لها طابعاً جماهيرياً خاصاً، وطقوساً مميزة، وأنها نجحت في جذب الجماهير للحضور إلى المدرجات باعتبارها إحدى أقدم «الديربيات» في كرة القدم الإماراتية، مشيرين إلى أن «الحضور المبكر للمدرجات وأساليب التشجيع والأحاديث الفنية التي يتم تبادلها قبل وبعد المباراة، وفرحة الفوز وإحباط الخسارة، أبرز ملامح ديربي كلباء - خورفكان».

وكانت المباراة قد انتهت بفوز خورفكان بهدف من دون رد، ليصبح رصيد الفريقين متساوياً عند النقطة 21، فيما يتقدم كلباء في الترتيب بفارق الأهداف إذ يوجد في المركز التاسع، فيما يوجد خورفكان في المركز العاشر.

ووصف الجمهور المباراة بأنها جميلة تنافسياً وجماهيرياً، وعكست قيمة «الديربي» الأشهر في الإمارات الشمالية.

وفي هذا السياق، أكد المشجعون لـ«الإمارات اليوم» أن أهمية الفوز في «الديربي» تكمن في أن الجمهور يتداول هذا في أحاديثه ومجالسه حتى موعد المباراة التالية.

ووصف مشجعو خورفكان فوز فريقهم في المباراة بأن له طعماً خاصاً، كونه تحقق في ملعب كلباء، ولأنه قاد لمركز جيد في ترتيب فرق الدوري.

وقال المشجع محمد عبدالله الحمادي: «كل الشكر للاعبي الفريقين والمدربين للجهود التي قادت لمتابعة مباراة مميزة، وكوني مشجعاً لفريق خورفكان، فقد عشنا سعادة كبيرة، وأشعر بأن هذا الفوز بمثابة بطولة».

من جانبه، أكد مشجع كلباء حسن عبدالله الزعابي أن المباراة لها أهميتها الخاصة، كونها تجمع فريقين تاريخيين من فرق المنطقة الشرقية.

وقال المشجع سليمان النقبي إنه حضر للمباراة برفقة أولاده الصغار من أجل الاستمتاع بها، ولكي يتعلموا حب فريق خورفكان ويشجعوه مستقبلاً، مبيناً أن «جمهورَي خورفكان وكلباء يتمتعان بأسلوب تشجيعي حضاري مميز وله طعم خاص، لذلك تبدو المباريات جميلة عادة، وخصوصاً عندما يبارك الخاسر للفائز من دون أي حرج».

بدوره، عاتب مشجع كلباء، سليمان يوسف، لاعبي فريقه بأنهم قدموا مباراة ضعيفة، وأنها مسحت كل النتائج الإيجابية التي حققها الفريق في الموسم الجاري، ومنها الفوز على الشارقة والتعادل مع الوصل، مبيناً أن الخسارة في «الديربي» مزعجة بالنسبة له، بينما أكد المشجع حمدان الحمادي أن إدارتَي الناديين نجحتا في استقطاب لاعبين مميزين ومدربين أكفاء، ما أسهم في ارتقاء المستوى الفني للمباراة تزامناً مع أهميتها التاريخية.

. الجمهور يتداول في مجالسه نتيجة وأحداث «الديربي» حتى موعد المباراة التالية.