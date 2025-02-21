الامارات | 5 مشاهد فنية تزيد إثارة مباراة «ديربي» كلباء وخورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يترقب جمهور كل من كلباء وخورفكان المباراة التي ستجمع الفريقين، غداً، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ تُعدّ قمة كروية لأسباب عدة، من بينها أنها مباراة ديربي بين فريقين من إمارة الشارقة، بجانب قرب المسافة بين الناديين، وحجم الجمهور الذي يتمتع به كلا الفريقين، فضلاً عن أنهما يؤديان موسماً جيداً، ويتطلعان إلى الحفاظ على مكاسبهما في مسابقة الدوري.

ويبحث كلباء عن الفوز للانتقال إلى مركز أفضل من المركز الثامن الذي يوجد فيه حالياً برصيد 21 نقطة، بينما يسعى خورفكان المتواجد في المركز الـ11 برصيد 18 نقطة إلى تحقيق فوز يرد به الدين، بعد أن خسر أمام كلباء في مباراة الذهاب بالدور الأول بهدفين نظيفين على ملعبه وأمام جمهوره.. «الإمارات اليوم» ترصد خمسة مشاهد فنية تُبشر بـ«ديربي» قوي ومثير.

مستوى فني عالٍ

يُتوقع أن تظهر المباراة بمستوى فني عالٍ من الفريقين، وبالتحديد من قبل فريق خورفكان الذي يتطلع إلى تحقيق فوز طال انتظاره منذ آخر فوز له على كلباء في ديسمبر 2022، بينما حقق كلباء الفوز مرتين مقابل أربعة تعادلات في آخر ست مباريات جمعت الفريقين.

كفاءة المهاجمين

يراهن مدربا الفريقين على خط هجومهما المتطور، إذ يقود الإيراني مهدي قايدي هجوم كلباء، فيما يقود البرتغالي إيلتون هجوم خورفكان، وكلاهما يتمتع بالقدرة على صناعة وتسجيل الأهداف، وسجل مهدي قايدي 12 هدفاً في 17 مباراة في بطولات الموسم الحالي، من بينهم 10 أهداف في دوري المحترفين، فيما سجل إيلتون هدفاً وصنع هدفين في مباراتين فقط خاضهما في دوري المحترفين، إذ تم التعاقد معه في الانتقالات الشتوية الأخيرة.

خط الدفاع

كشفت نتائج المباريات السابقة للفريقين عن أن مستوى خط الدفاع في الفريقين متذبذب، ما أسهم في استقبال شباكهما أهدافاً غزيرة، حيث استقبل خورفكان 32 هدفاً، مقابل 23 في شباك كلباء، وهو ما يؤشر إلى أن المباراة ستشهد الكثير من الأهداف.

الضغط النفسي

الفريق الذي سيكون مهيئاً نفسياً بشكل أفضل سيكون الأقرب إلى الفوز بسبب الضغط الذي يسيطر على مثل هذه المباريات المهمة خصوصاً الديربي، بجانب الحضور الجماهيري الكبير لهما، ما يعني أن الذي يرغب في حسم المباراة عليه التركيز الذهني.

جودة اللاعبين

يمتلك الفريقان الكثير من اللاعبين المميّزين، ففي صفوف كلباء يتألق أكثر من لاعب إلى جانب الإيراني مهدي قايدي مثل مواطنه شهريار موغانلو، وفي صفوف خورفكان يوجد إلى جانب البرتغالي إيلتون فيليبي، الهولندي طارق تيسودالي.

. خورفكان خسر أمام كلباء في الدور الأول بهدفين نظيفين.