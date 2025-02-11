شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله ياسين: لم أوقع للجونة.. وأنتظر حسم مصيرى خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عبد الله ياسين لاعب فريق باريس سان جيرمان والمقاولون العرب السابق، أنه لم يوقع على عقود انتقال إلى فريق الجونة، وأنه كانت هناك مفاوضات فقط لا غير، ولكنه لم ينضم إلى صفوف الفريق.

وقال عبد الله ياسين، في تصريحات تليفزيونية: "هذا الأمر أثر كثيرًا على خطوتي الجديدة في الانتقالات الشتوية؛ لأن الكل أعتقد أنني انضممت إلى صفوف الجونة، لذلك تم إيقاف المفاوضات من قِبَل الأندية".

واختتم: "أمتلك أكثر من عرض حاليًا في الدوري الممتاز بعد تعثر المفاوضات مع الجونة، ومن الممكن أن أوقع لأي ناد في الوقت الحالي لأنني لاعب حر".