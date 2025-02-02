شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة بيراميدز والمنصورة فى كأس مصر والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لفريق بيراميدز ، بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورشيتش، صفحة بطولة الدوري المصري مؤقتاً، وذلك للتركيز على المباراة المقبلة للفريق السماوي فى دور الـ 32 ببطولة كأس مصر أمام المنصورة، والتي تم تأجيلها فى وقت سابق بسبب ارتباط بيراميدز بخوض منافسات دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة بيراميدز والمنصورة

مباراة بيراميدز والمنصورة تقام فى الخامسة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

بيراميدز حامل لقب الكأس

يحمل فريق بيراميدز لقب بطولة كأس مصر عن النسخة الأخيرة، والتي توج بها السماوي عقب الفوز في المباراة النهائية على فريق زد بهدف نظيف.

بيراميدز متصدر الدوري

ضمن فريق بيراميدز التربع على صدارة جدول مسابقة الدوري، حتى نهاية الجولة الحالية بغض النظر عن نتائج المنافسين، وأقربهم النادي الأهلي الذي يستعد لمواجهة مودرن سبورت، وذلك بعد الفوز في الجولة 11 على نادي الزمالك بثلاثية نظيفة، حيث تصدر بيراميدز جدول المسابقة برصيد 24 نقطة، بعدما خاض 11 مباراة، فاز في 7 لقاءات وتعادل في ثلاثة وخسر واحدة، وسجل لاعبوه 20 هدفاً واستقبلت شباكه 7 أهداف.

القنوات الناقلة لمباراة بيراميدز والمنصورة

تنقل قناة أون تايم سبورت مباراة بيراميدز والمنصورة في دور الـ 32 بكأس مصر، في وجود باقة من كبار المحللين الرياضيين.