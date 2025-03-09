شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل فاركو والمحلة واللجوء لشوطين إضافيين لحسم المتأهل لربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر

انتهى الوقت الأصلي من مباراة غزل المحلة ضد فاركو ‏بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 / 2025، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد العربي.

خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد ياسين، أسامة النجار.

خط الوسط: أحمد فوزي، محمد أسامة، يوسف حسن، إبراهيم حسن، عماد ميهوب.

خط الهجوم: جميدو فيتاو، محمد بن حمودة.

وتواجد على مقاعد البدلاء: عامر عامر، أحمد كاستيلو، محمد جابر، حمدي زكي، يحيى زكريا، محمد أشرف، محمد بن شرقي، موري توريه، محمود صلاح.

فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:



حراسة المرمى: محمد سعيد

خط الدفاع: جابر كامل – عزمي غومة – عبد الرحمن عشري – جيفيسرون إنكادا

خط الوسط: محمود عماد – بابا كار ندياي – إينوك بنجامين

خط الهجوم: محمد فخري – عمرو ناصر – ياسين الملاح