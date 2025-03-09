شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل فاركو والمحلة واللجوء لشوطين إضافيين لحسم المتأهل لربع نهائى الكأس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقرالسبت، 08 مارس 2025 11:38 م
انتهى الوقت الأصلي من مباراة غزل المحلة ضد فاركو بالتعادل السلبي في المباراة التي تجمعهما اليوم السبت على استاد غزل المحلة، ضمن مباريات دور الـ16 لبطولة كأس مصر للموسم الحالي 2024 / 2025، ليحتكم الفريقان إلى شوطين إضافيين لحسم المتأهل إلى ربع نهائي بطولة الكأس.
وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي:
حراسة المرمى: أحمد العربي.
خط الدفاع: عمرو الجزار، أحمد ياسين، أسامة النجار.
خط الوسط: أحمد فوزي، محمد أسامة، يوسف حسن، إبراهيم حسن، عماد ميهوب.
خط الهجوم: جميدو فيتاو، محمد بن حمودة.
وتواجد على مقاعد البدلاء: عامر عامر، أحمد كاستيلو، محمد جابر، حمدي زكي، يحيى زكريا، محمد أشرف، محمد بن شرقي، موري توريه، محمود صلاح.
فيما جاء تشكيل فاركو كالتالي:
حراسة المرمى: محمد سعيد
خط الدفاع: جابر كامل – عزمي غومة – عبد الرحمن عشري – جيفيسرون إنكادا
خط الوسط: محمود عماد – بابا كار ندياي – إينوك بنجامين
خط الهجوم: محمد فخري – عمرو ناصر – ياسين الملاح
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