شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك.. الزمالك يهزم المصري بالخمسة فى أول مباراة بالدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

أُقيمت أول مباراة في تاريخ الدوري المصري يوم الجمعة (22 أكتوبر 1948) في أول مواسم بطولة الدوري العام (48-1949)، وكانت بين الزمالك (فاروق سابقاً) والمصري البورسعيدي، وانتهت بفوز الأبيض بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد، أحرز اهداف الزمالك محمد أمين أول الأهداف وسعد رستم (هاتريك) وعبد الكريم صقر فيما سجل السيد الضظوى هدف المصري الوحيد .

رغم أن مباراة الزمالك والمصري كانت مناسبة تاريخية لأنها أول مباراة في تاريخ مسابقة الدوري المصري الممتاز لكن كانت التغطية الإعلامية للمباراة ضعيفة ولم تكن على مستوى الحدث حيث لم تنشر أشهر المجلات في ذلك الوقت "مجلة المصور" أي خبر عن المباراة، فيما كتبت جريدة الأهرام خبر بسيط تحت عنوان "الدوري العام ونتائجه بالقاهرة ، قالت فيه : بدأت أول مباراة في الدوري المصري الممتاز العام بالقاهرة أمس بمباراة بين نادي فاروق الأول والمصري عميد أندية بورسعيد، وكان المقدر لها أن يسودها الأخير لأن الأول ينقصه بعض كبار لاعبيه لكن الآية انعكست وفاز القاهريون 1/5 على ضعف تكوين فريقهم الذي كثرت فيه نسبة الاحتياطي".

أما جريدة المقطم فقالت تحت عنوان: “فريق فاروق يهزم فريق المصري 5-1 ..أقيمت أمس أول مباريات الدوري المصري العام بين فريق فاروق الاول – الزمالك حاليا – والمصري البورسعيدي. أقيمت المباراة على ملعب نادي فاروق الزمالك حيث كانت المواجهة قوية بين الفريقين.. فاز فاروق بخمس أهداف مقابل هدف وحيد وكان البطل عبد الكريم صقر موفقا في ألعابه وكذلك عمر شندي الذي عاد الى مجده القديم ونال اعجاب المشاهدين بتوزيعاته المضبوطة.



ولم يشارك في هذه المباراة محمد الجندي وحنفي بسطان وفهمي جميعي ، وكان فريق فاروق خليط من لاعبي الدرجة الثانية والاولى ولكنه تمكن من الفوز بانسجام ألعابه وتضامن أفراده أما فريق المصري فلم يظهر منه إلا سيد الضظوي وكان حارس مرماه ضعيف جدا سببا في هزيمة فريقه.