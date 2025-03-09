شكرا لقرائتكم خبر عن سلّي صيامك.. أستاذ جامعي وراء فكرة إقامة الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

تدين الكرة المصرية إلى أستاذ جامعي فى انطلاق بطولة الدوري المصري التي تُعد الثالثة في تاريخ الكرة المصرية بعد كأس السلطان حسين 1917 حتى 1938 ثم دوري المناطق منذ عام 1938 مثل دوري القاهرة والقناة وبطولة كأس مصر منذ عام 1921.

ويُعد محمود بدر الدين، وهو أستاذ جامعي ولاعب كرة قدم معتزل، صاحب فكرة إقامة بطولة الدوري المصري، فقد أصبح أول حكم مصري في التاريخ وقد امتهن التعليق الرياضي في الإذاعة وابتعد عن التدريس كمدرس للفنون التطبيقية عام 1946 بإرادته لعدم تعارض الوظيفتين وأصبح فيما بعد مديراً لاتحاد الكرة بالتعيين.

فكرة خروج دوري مصري كانت أسوة بمسابقة الدوري الإنجليزي، وخرجت للنور بعد إقناع محمود بدر الدين لمحمد حيدر رئيس نادي فاروق وقتها - الزمالك حاليا - واتحاد الكرة وحصلت مشاورات مع الجهات المعنية وقتها.

أقيمت البطولة في الفترة من 22 أكتوبر 1984 حتى 19 يونيو 1949 من 22 أسبوع وشارك فيها 11 فريق في مجموعة واحدة وهى الأهلي - فاروق - الترسانة -ا لمصري-الترام - يونان إسكندرية - الإسماعيلي - الاتحاد السكندري-الأوليمبي- السكة وبورفؤاد.