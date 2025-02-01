شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الإسماعيلى فى الدوري والقناة الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

أغلق الجهاز الفني لنادى الزمالك بقيادة السويسري جروس صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت مساء الجمعة على ستاد الدفاع الجوى وذلك من أجل الاستعداد لمواجهة الاسماعيلى بالجولة المقبلة للمسابقة ضمن خطة استعادة التتويج بلقب الدوري المصري.

ويهتم الجهاز الفني للزمالك على مدار الايام المقبلة بتجهيز مقاطع الفيديو الخاصة بمباريات الاسماعيلى لدراسة كل نقاط القوة والضعف فى صفوفه، وطريقته فى الاستحواذ على الكرة والتحضير وكيفية اختراق صفوف الخصم، وأهم اللاعبين الذين يعتمد عليهم في بناء خطته،وأبرز الأوراق الرابحة في صفوفه.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام الاسماعيلى في دوري nile

مباراة الزمالك والاسماعيلى تقام فى السابعة مساء الجمعة المقبل باستاد السلام ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة لمسابقة الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلى في الدوري

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والاسماعيلى فى الدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان في نهاية الموسم إلى دوري المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.