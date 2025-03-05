شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى أفضل لاعب فى مباراة الزمالك وإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصد ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام إنبي التي أقيمت اليوم في مسابقة الدوري الممتاز، وتسلم اللاعب الجائزة من مراقب المباراة في أرضية ملعب المباراة عقب انتهاء اللقاء.

وحقق فريق الزمالك الفوز على إنبى بنتيجة 3 - 0 فى المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، الثلاثاء، على استاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر مسابقة الدوري، وهو الفوز الأول للفارس الأبيض تحت قيادة البرتغالى جوزيه بيسيرو، الذى تعادل فى 3 مواجهات ماضية.

سجل ثلاثية الزمالك، عبد الله السعيد من ضربة جزاء فى الدقيقة 53، وسجل ناصر منسى الهدف الثانى للزمالك فى الدقيقة 66، ثم أضاف عبد الله السعيد الهدف الثالث فى الدقيقة 94.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 32 ويستعيد المركز الثالث من المصرى البورسعيدى، حيث خاض الفارس الأبيض 17 مباراة حقق 9 انتصارات و5 تعادلات و3 هزائم بينما يحتل انبى المركز الـ 17 برصيد 12 نقطة من 17 مباراة حقق انتصاران، و6 تعادلات و8 هزائم.