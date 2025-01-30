يوروبا ليغ: أموريم "على راشفورد أن يتغيّر لانقاذ مسيرته في أولد ترافورد"

الرياص - اسماء السيد - لندن : حذّر مدرب مانشستر يونايتد الانكليزي لكرة القدم البرتغالي روبن أموريم المهاجم ماركوس راشفورد من أنه "يجب أن يتغيّر" إذا أراد إنقاذ مسيرته في ملعب "أولد ترافورد".

ولم يلعب راشفورد (27 عاما) مع يونايتد منذ مباراته الاخيرة في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" أمام فيكتوريا بلزن (2 1) في كانون الأول/ديسمبر الماضي بعدما اتخذ أموريم القرار المفاجئ باستبعاده من الفوز في دربي مانشستر على الجار سيتي 2 1 في المرحلة السادسة عشرة.

وسيغيب المهاجم عن مباراته الـ 12 تواليا عندما ينهي فريق أموريم مرحلة المجموعة في "يوروبا ليغ" أمام أف سي أس بي الروماني الخميس.

قال راشفورد إنه مستعد لـ "تحدٍ جديد" بعد استبعاده عن مواجهة سيتي، ورغم أنه تدرب مع زملائه في الفريق عشية المباراة القارية، فقد تم استبعاده مرة أخرى من التشكيلة في حين يحاول فريق "الشياطين الحمر" صاحب المركز الرابع تجنب خوض الملحق من خلال حجز بطاقة التأهل المباشر لدور ثمن النهائي.

قال أموريم (40 عاما) بعد فوز يونايتد على فولهام 1 0 في نهاية الأسبوع الماضي إنه يفضّل وجود مدرب حراس المرمى البالغ 63 عاما في فريقه بدلا من راشفورد في انتقاد لاذع لالتزام الأخير مع الفريق.

تم ربط راشفورد بانتقال محتمل إلى ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسباني من بين أندية أخرى، وعندما سُئل الأربعاء عما إذا كان هناك أي مستجدات، أوضح أموريم أن المهاجم الإنكليزي سيتعيّن عليه تغيير موقفه للعودة إلى الفريق.

وأضاف "آخر مرة تحدثت فيها عن ذلك في المباراة الأخيرة، كانت عقوبتي أنني لن أضع أي لاعب لا يعطي أقصى ما لديه".

وتابع "عندما أشعر أن الوقت مناسب، سأشرك أي لاعب، وسأقولها مرة أخرى، نحن فريق أفضل مع ماركوس راشفورد. وهذا واضح. إنه موهبة كبيرة. لكن حتى اللحظة المناسبة، لن أغير رأيي. هذا كل شيء، والإجابة دائما هي نفسها".

ومع اقتراب اقفال باب الانتقالات الاثنين المقبل، يرغب أموريم في التوصل إلى حلّ بشأن قضية راشفورد، لكن العثرة الأساسية أمام الأندية الراغبة بالتعاقد معه هي راتبه الضخم.

أردف مدرب سبورتينغ السابق "يمكنك أن تنظر إلى فريقنا وتتخيل ملف اللاعبين. الآن تخيّل موهبة مثل راشفورد. يجب أن يكون فريقنا أفضل بكثير مع راشفورد، لكن عليه أن يتغير. إذا تغير، فنحن أكثر من يرحب بالاستعانة بموهبة مثل راشفورد، ونحن بحاجة إليه".

واستطرد قائلا "لكن حتى هذه اللحظة من الواضح أنه يتعيّن علينا وضع بعض المعايير. هذا كل شيء. نحن ننتظر ماركوس إذا كان يريد ذلك بشدة. هذا هو الشيء الوحيد...".

وختم قائلا "ليس لديّ أي شيء ضد ماركوس. يتعيّن علي فقط وضع القواعد ذاتها للجميع، وهذا بالنسبة لي بسيط للغاية. هي دائما الإجابة نفسها".