شكرا لقرائتكم خبر عن اللوائح تمنع إبراهيم عادل من الاحتراف بالدوري الإنجليزي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل نادى بيراميدز، مصير إبراهيم عادل جناح الفريق السماوى من العروض التي تلقاها وحقيقة رحيله إلى الدورى الإنجليزى في الانتقالات الشتوية.

وأكد مصدر بـ نادى بيراميدز، أن كل الكلام عن رحيل إبراهيم عادل للدورى الإنجليزى غير صحيح تماما، وأن اللاعب أساسا لا تنطبق عليه شروط اللعب في الدورى الإنجليزى، لأن إبراهيم عادل لا يحق له الانتقال للدورى الإنجليزى لأنه لم يشارك مع المنتخب في 70% من مبارياته آخر عامين، وبالتالي لن يحصل على رخصة العمل.

وتابع: إبراهيم عادل من العناصر الأساسية في فريق بيراميدز، ولن يتم السماح له بالرحيل إلا إذا تلقى النادى عرضا مناسبا من الناحية المادية لإمكانيات اللاعب، وحاليا لا توجد عروض قوية تلبى طلبات بيراميدز للسماح له بالرحيل.

من جانبه، اطمأن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز بقيادة الكرواتى كرونسلاف يورتشيتش، على جاهزية رمضان صبحى لمواجهة الزمالك، المقرر لها يوم الجمعة المقبل، على استاد الدفاع الجوى، فى إطار منافسات الجولة الحادية عشر من عمر مسابقة الدورى.

وكان رمضان صبحى غاب عن مواجهة الأهلى الماضية بسبب الإصابة فى بشد فى العضلة الخلفية، وحدد الجهاز الطبى برنامجا تأهيليا مكثفا لتجهيز اللاعب من أجل الاعتماد عليه فى المباراة أمام الفارس الأبيض.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز 2 - 2 خلال المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الممتاز.