الامارات | 9 منافسات في أول أيام بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكمل نادي أبوظبي للفروسية كافة الاستعدادات لانطلاق منافسات بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز، التي تنطلق غداً وتستمر ثلاثة أيام.

وبمناسبة انطلاقة فعاليات البطولة، عبّر المهندس علي حسن الشيبه، المدير العام لنادي أبوظبي للفروسية، رئيس البطولة، عن فخرهم بالكشف عن هذه الوجهة الجديدة بالتزامن مع انطلاقة بطولة أبوظبي الدولية لقفز الحواجز 2025. وتجتذب البطولة مشاركة 183 فارساً وفارسة من 36 دولة، بصحبتهم 345 خيلا، منها 291 خيلاً من دولة الإمارات، و11 خيلاً من دول مجلس التعاون الخليجي، و43 خيلاً من دول أوروبا وغيرها من دول العالم، وتبدأ منافساتها في التاسعة من صباح يوم غدٍ، وتقام خلاله 9 منافسات دولية، منها 4 منافسات من فئة الـ4 نجوم، وتقام بالميدان المغطى الداخلي، بينما تقام الخمس منافسات الأخرى على أرضية الميدان الرملي الخارجي، في أول منافسة تجمع بين الخيول الصغيرة عمر 6 سنوات، والخيول عمر 7 سنوات، ولفرسان الفئات من الشباب والـ(جونيورز) والأشبال.

وعن إكتمال الجهوزية لانطلاقة منافسات البطولة اليوم، قال حسام زميت، رئيس لجنة التحكيم: "نسعد كثيراً بانطلاقة البطولة في نادي أبوظبي للفروسية بعد التحديث والتطوير الذي طال منشآته وميادينه بالكامل، مما ينعكس إيجاباً على الأداء الميداني للفرسان والخيول، بأجوائه المغايرة وحواجزه الجديدة، واستفادة خيول القفز الصغيرة ستكون مضاعفة وهي تتلمس خطواتها الأولى في المشاركة".