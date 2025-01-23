أستراليا المفتوحة: كيز تُقصي شفيونتيك وتلحق بسابالينكا إلى النهائي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : حققت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 19 عالميا، المفاجأة وأقصت البولندية إيغا شفيونتيك الثانية بالفوز عليها الخميس 5 7 و6 1 و7 6 (10 8)، لتلحق بالبيلاروسية أرينا سابالينكا الأولى وحاملة اللقب إلى المباراة النهائية لبطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى في كرة المضرب.

وبعد توقف مشوارها مرتين عند نصف النهائي عامي 2015 و2022، نجحت كيز أخيرا في بلوغ النهائي الأول لها في البطولة الأسترالية والثاني فقط في الغراند سلام، بعد أول عام 2017 في فلاشينغ ميدوز حين خسرت أمام مواطنتها سلون ستيفنز.

ودخلت شفيونتيك المواجهة مع منافستها الأميركية وهي لم تخسر أي مجموعة في الأدوار السابقة من هذه النسخة ولم تتنازل سوى عن 14 شوطا في المباريات الخمس (بينها 7 في مباراة الدور الأول)، لكن الأمور كانت مختلفة الخميس ضد كيز التي حققت فوزها الثاني على ابنة الـ23 عاما من أصل ست مواجهات بينهما.

وبذلك، تواصل الأميركية البالغة 27 عاما مشوارها الجيد في بداية هذا الموسم، إذ أن انتصارها على شفيونتيك كان العاشر لها تواليا امتدادا من دورة أديلايد التي أحرزت لقبها، لكنها تصطدم الآن بسابالينكا، الساعية إلى لقبها الثالث تواليا في ملبورن والفائزة في وقت سابق الخميس على الإسبانية باولا بادوسا.