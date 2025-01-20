الامارات | بني ياس يجدّد عقد فواز عوانة لموسم إضافي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شركة نادي بني ياس لكرة القدم، أمس، تجديد عقد قائد الفريق، فواز عوانة، لموسم إضافي ليستمر مع «السماوي» حتى موسم 2025-2026، وذلك بحضور رئيس شركة كرة القدم، محمد الجنيبي.

وقال النادي في بيان صحافي: «إن تجديد عقد قائد الفريق، وأحد أبناء أكاديمية نادي بني ياس لأكثر من 20 عاماً، جاء للمحافظة على ركائز الفريق الأساسية والاستقرار الفني في الفريق الأول، خصوصاً أن (السماوي) عُرف بأبنائه الذين اعتادوا على التألق طيلة السنوات الماضية»، من جانبه،عبّر فواز عوانة عن سعادته بالتجديد وثقة إدارة النادي، مؤكداً عزمه على مساعدة الفريق وزملائه في كل الأوقات من أجل عودة «السماوي» لسابق عهده.