شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مجموعة مصر فى الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

صعد منتخب مصر لكرة اليد رسمياً إلى الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد المقامة بتنظيم مشترك بين كرواتيا والنرويج والدنمارك، بجانب الأرجنتين وصاحب الأرض من مجموعته.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول بالفوز على الأرجنتين والبحرين وكرواتيا صاحب الأرض والجمهور على التوالى.

وتتضمن مجموعة مصر فى الدور الرئيسى بجانب كرواتيا والأرجنتين، الـ3 منتخبات الأوائل من المجموعة السابعة والتى ضمن خلالها سلوفينيا وأيسلندا الصعود، وينتظر تحديد المنتخب الثالث من كوبا أو الرأس الأخضر فى مباراة الغد التى تجمع الثنائى.

تشهد البطولة توزيع الـ 32 منتخبا على 8 مجموعات، حيث إن كل مجموعة تضم 4 منتخبات، وتقام مباريات الدور الأول بنظام دوري من دور واحد.

يتأهل للدور الرئيسي أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسي يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين في مجموعة واحدة تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسي معه رصيده من النقاط التي حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

في الدور الرئيسي يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

يتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثاني من كل مجموعة في الدور الرئيسي، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائي والنهائي.